Covid, grippe, bronchiolite... "Le masque redevient nécessaire", alerte l'Académie de médecine

C'est un geste qui pourrait éviter les double infections. L'Académie de médecine recommande à nouveau le port du masque dans les espaces publics pour éviter la propagation de la huitième vague du Covid, mais aussi la grippe et la bronchiolite. "Bien que la situation sanitaire n’exige pas actuellement de revenir aux mesures obligatoires, l’Académie nationale de médecine recommande le port d’un masque de type FFP2 dans les espaces publics clos pour les personnes âgées ou porteuses de comorbidités, pour l’entourage et les professionnels de santé qui sont en contact avec des personnes vulnérables, et pour les femmes enceintes, même quand elles sont à jour dans leurs vaccinations", a écrit l'Académie dans un communiqué publié ce mercredi.