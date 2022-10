"La vaccination doit être renforcée" : 112.000 personnes ont reçu un vaccin bivalent contre le Covid-19

Des indicateurs relativement faibles, même si le public éligible à ces nouveaux vaccins reste lui aussi contenu. Toutefois, Santé publique France appelle à intensifier les efforts de vaccination, avec les vaccins bivalents ou non. "Au 10 octobre, seuls 30,4% des 60-79 ans (et 35,9% des éligibles) ont reçu leur deuxième dose de rappel", qui s'apparente régulièrement à une quatrième dose, avertit l'agence sanitaire ce vendredi au cours d'une conférence de presse. Ce taux ne monte qu'à 37,7% chez les plus de 80 ans, les plus vulnérables face à la maladie.

Pourtant, "la circulation du Covid-19 continue de progresser sur l'ensemble du territoire métropolitain, de même que les admissions à l'hôpital", indique Santé publique France. "Compte tenu de la dynamique épidémique et de la moindre adoption des mesures de prévention, la vaccination doit être renforcée, notamment par un rappel avec un vaccin bivalent", écrit également l'agence dans son bulletin hebdomadaire.