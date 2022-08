Variole du singe : plus de 50.000 cas et 16 décès recensés dans le monde

C'est un seuil symbolique qui a été franchi. Plus de 50.000 cas de variole du singe ont été enregistrés depuis le début, en mai, d'une flambée touchant principalement l'Amérique du Nord et l'Europe, a indiqué, mercredi 31 août, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Selon le tableau de bord de l'organisation qui répertorie tous les cas confirmés, il y avait 50.496 cas et 16 décès au 31 août. Toutefois, aux États-Unis comme en Europe, le nombre d'infections semble se ralentir.

"Ces signes confirment ce que nous avons dit sans cesse depuis le début : avec les mesures adéquates, cette flambée peut être stoppée", a déclaré le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse. Il a noté que plusieurs pays du continent américain voyaient toujours le nombre de cas augmenter, mais s'est réjoui "de voir une tendance continue à la baisse au Canada". Les autorités américaines de santé avaient aussi fait état mercredi d'un léger ralentissement.

En Europe, le patron de l'OMS a mis en exergue les bons résultats obtenus en Allemagne et aux Pays-Bas.