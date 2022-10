Stress, dépression, anxiété... Ces facteurs qui rendent plus vulnérables au Covid long

L'étude qui fait état de ces conclusions a été dévoilée début septembre dans la revue scientifique JAMA Psychiatry. Plus de 3000 personnes ont été suivies suite à une infection, sur une durée de 19 mois. Les spécialistes de Harvard ont ainsi mis en avant l'influence du stress, d'un état dépressif et des autres formes d'anxiété : il s'agit là de facteurs de risque supplémentaires pour les patients, qui se trouvent plus vulnérables face à la survenue d'un Covid long. "Il devient très important de se pencher sur la santé psychologique, et cela soulève plus largement la question de l'importance d'identifier et de traiter les problèmes de santé mentale", assure l'une des auteures de l'étude.

Les spécialistes, lorsqu'ils ont entamé leurs travaux, ne s'attendaient pas à observer un risque augmenté de 30 à 50% chez les patients souffrant de ces pathologies. "La détresse psychologique était plus fortement associée au développement d'un Covid long que les facteurs de risque pour la santé physique, tels que l'obésité, l'asthme et l'hypertension", soulignent-ils. Dans le même temps, il convient de souligner qu'une bonne santé mentale n'empêche en rien de développer des symptômes durables du Covid, plus de 40% des personnes touchées n'ayant pas d'antécédents.