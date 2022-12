"Un nouveau variant du Covid-19 peut émerger" : pourquoi la levée des restrictions en Chine inquiète l'Europe

Comment la France doit-elle agir ?

Nous vivons avec une pandémie. Le Covid-19 est mondial, et, comme pour la grippe, va évoluer en vagues successives. La Chine était le dernier pays sans Covid, mais rattrape malheureusement son retard. Il est complètement illusoire de limiter les voyages aériens, la politique mondiale est de vivre avec le virus. Gardons les gestes barrières comme les masques pour les personnes à risque et les zones très densément peuplées, et vivons avec.