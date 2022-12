La justice contraint l’Institut Curie à réintégrer provisoirement une soignante non vaccinée

La Cour d’appel de Paris, qui a statué sur ce dossier, ne s'est pas prononcée sur le fond. Elle a bel et bien demandé la réintégration de la soignante, mais n'a pas jugé du motif de la suspension en lui-même. La juridiction s'est ici contentée de réaffirmer que la praticienne n'avait pas pu disposer de solutions alternatives à sa suspension, que ce soit "un autre poste, du télétravail ou toute autre solution", résume son avocat. En conséquence, la décision des Prud’hommes enjoignant à réintégrer la soignante et à lui payer ses arriérés se doit d'être exécutée. "Cette ordonnance a valeur de jurisprudence. On peut être réintégré si on est un salarié du privé dans ce type de situation. Un employeur ne peut pas faire n’importe quoi !", a réagi Me Koraitem, l'avocat de la sophrologue.

La réintégration décidée par la justice, bien qu'effective, reste pour l'heure provisoire. Il faut en effet insister sur le fait que le motif de la suspension (le refus de se vacciner contre la Covid-19) fera l'objet d'un prochain jugement. La cour d'appel de Paris sera amenée à se prononcer sur le fond d'ici quelques mois : elle devra alors déterminer si une opposition à la vaccination constituait un motif de suspension recevable du côté de l'institut Curie.