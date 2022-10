Covid-19 : qui est concerné par la campagne de rappel avec les nouveaux vaccins ?

Ainsi, peuvent recevoir une nouvelle dose : les personnes âgées de plus de 60 ans, les résidents d'Ehpad et d'unités de soins longue durée, ou encore les personnes à risque de forme grave (immunodéprimés, femmes enceintes, personnes de moins de 60 ans identifiées comme étant à risque). Les personnes vivant dans l'entourage ou étant en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables peuvent aussi recevoir cette nouvelle injection, précise le ministère, tout comme "les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social".

En revanche, pour les Français à risque récemment vaccinés, il va falloir attendre. Le délai minimal entre deux doses est fixé à six mois, rappelle le ministère. Il est abaissé à trois mois pour les plus de 80 ans, les personnes immunodéprimées et les résidents d'Ehpad. Il faut également patienter trois mois avant de se faire vacciner dans le cas d'un test positif.