Variole du singe : 2889 cas confirmés en France, la campagne de vaccination monte en puissance

La population cible a été estimée en juillet, pour les seuls hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes multipartenaires au cours des six derniers mois, à "environ 250.000 personnes", par la Haute Autorité de Santé (HAS). Pour apporter une réponse plus efficace aux personnes concernées, ce vendredi, l'agence européenne du médicament a autorisé l'administration du vaccin Imnavex sous la couche supérieure de la peau, et non plus en profondeur. Cette mesure "temporaire" devrait permettre d'utiliser seulement un cinquième de la dose habituelle pour éviter une éventuelle pénurie.