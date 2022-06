Variole du singe : 51 cas confirmés en France, la majorité en Ile-de-France

Dans son communiqué, l'agence précise que sur les cas détectés jeudi - au nombre de 45 -, 43 ont fait l'objet d'une investigation, puisqu'un a refusé une investigation et le dernier n'a pas pu être joint. "Tous les cas recensés sont des hommes, âgés entre 22 et 63 ans", indique par ailleurs SPF. "Deux sont immunodéprimés, un a été hospitalisé, mais ne l’est plus à ce jour", ajoute cette dernière qui précise qu'"aucun n’est décédé".

En outre, parmi ces cas, "22 ont voyagé à l'étranger avant le début de leurs symptômes, dont certains dans plusieurs pays différents". La plupart déclarent toutefois ne pas pouvoir identifier la personne qui les aurait contaminés.