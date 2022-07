Variole du singe : à New York, de longues files d'attente pour se faire vacciner

Ce sont des files d'attente dignes d'un centre de vaccination contre le Covid-19. À New York, la demande pour recevoir une dose de vaccin pour faire face à la variole du singe explose. La ville de plus de huit millions d'habitants est la plus touchée des États-Unis. Elle a vu les contaminations grimper la semaine dernière, avec 461 cas répertoriés vendredi depuis l'apparition de la maladie dans le pays en mai, contre 223 lundi. Un chiffre qui pourrait encore augmenter dans les semaines à venir.

Et la situation inquiète les habitants de la grosse pomme qui cherchent à se faire vacciner. Si bien que les autorités sanitaires ont reconnu, vendredi, manquer de doses pour faire face à la demande. "Je veux reconnaître qu'à l'heure actuelle, la demande pour des vaccins de la part des territoires est plus haute que notre approvisionnement disponible, et nous savons que c'est frustrant", a ainsi déclaré Rochelle Walensky, la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique du pays.