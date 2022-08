Variole du singe : le délai entre deux doses de vaccin allongé

Le délai entre les deux doses de la vaccination contre la variole du singe, jusqu'alors de 28 jours, a été allongé pour les personnes non immunodéprimées, a indiqué jeudi le ministère de la Santé. "Dans le cadre de la stratégie de vaccination préventive (...) et afin de garantir au plus grand nombre de personnes à risque l'accès à la vaccination", lLe ministère a déclaré à l'AFP avoir "recommandé aux sites de vaccination, conformément à l'avis de la Haute autorité de santé du 7 juillet, d'allonger l'espacement entre la première et la deuxième dose pour les personnes non immunodéprimées".