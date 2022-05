Variole du singe : un premier cas confirmé en France

Jusqu'ici, la France semblait épargnée par ce virus, déjà recensé dans plusieurs pays d'Europe ainsi qu'outre-Atlantique - aux États-Unis et au Canada. En cas de symptômes, "fièvre et éruption cutanée avec des vésicules", les autorités préconisent de s'isoler et "d'éviter les contacts avec d'autres personnes".