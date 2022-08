Variole du singe : un touriste italien décède du virus à Cuba

Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, 31.665 personnes ont été contaminées par la maladie, alors que l'institution a déclenché, le 24 juillet, le plus haut niveau d'alerte, "l'urgence de santé publique de portée internationale", pour renforcer la lutte contre la variole du singe.

Dans son dernier point de situation, publié le 22 août, l'OMS estime que la nombre de cas recensés dans le monde a augmenté de 21% entre le 15 et le 21 août par rapport à la semaine précédente. La majorité des malades se situent dans les régions des Amériques (60,3%) et en Europe (38,7%). Les dix pays les plus touchés sont les États-Unis (14.049 malades recensés), l'Espagne (6119), le Brésil (3450), l'Allemagne (3295), le Royaume-Uni (3225), la France (2889), les Pays-Bas (1090), le Pérou (937) et le Portugal (810). Depuis le 15 août, trois pays ont rapporté leurs premiers cas : l'Iran, l'Indonésie et Cuba alors que 16 pays n'ont enregistré aucune nouvelle contamination sur les sept derniers jours.