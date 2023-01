Grippe et Covid-19 : un nouveau test antigénique pour détecter les deux virus en même temps

Une innovation qui représente un "vrai progrès", avec un seul prélèvement pour deux résultats. Alors que la triple épidémie de Covid-19, grippe et bronchiolite sévit en France, de nouveaux tests antigéniques permettent désormais de détecter à la fois le virus de la grippe et celui du Covid-19. De quoi faciliter le diagnostic, et d'adapter le traitement des patients.

Déjà disponible dans certaines pharmacies et cabinets de médecins, ce nouveau test est salué par les professionnels de santé. "C'est un vrai progrès, cela permet de prescrire moins d'antibiotiques et de le justifier auprès du patient. C'est un excellent outil d'éducation thérapeutique", a ainsi plaidé le président d’honneur de la Fédération des médecins de France, Jean-Paul Hamon, dans les colonnes du Journal du Dimanche le 1er janvier.