Épidémies : faut-il s'inquiéter de doubles infections au Covid-19 et à la grippe ?

Mais les scientifiques restent tout de même prudents : "Chose importante, nous ne savons pas comment cela va se passer au niveau de la population. Cet hiver et les hivers suivants, nous aurons une idée plus précise de la manière dont le SARS-CoV-2 interagit avec d’autres virus", a nuancé auprès du quotidien un virologiste de l'université de Galsgow, Pablo Murcia. "On va voir ce que ça donne au niveau de la population : si on a les deux pics en même temps, ce qui serait catastrophique pour les hôpitaux", a abondé ce mercredi Anne-Claude Crémieux.

Pour limiter ces risques, les autorités sanitaires appellent donc les Français à réadopter des gestes barrières, et les personnes à risque à se faire vacciner contre le Covid-19 mais aussi contre la grippe, deux sérums qu'il est possible de recevoir en même temps.

En parallèle, des travaux de recherche internationaux suivent de près les co-infections impliquant le Covid-19. À l'échelle de l'Hexagone, Santé publique France va se pencher de plus près sur cette "triplépidémie", s'intéressant aussi à la bronchiolite, dans le but "d’intégrer ces trois pathologies dans une surveillance plus globale en ville comme à l’hôpital pour surveiller les cas graves et les co-infections", a précisé Isabelle Parent du Chatelet, responsable de l’unité infections respiratoires et vaccination de l'agence de santé publique, dans les colonnes du Monde.