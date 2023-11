Épisode de pollution aux particules fines : la Guadeloupe en alerte rouge

Le passage de brumes de sables, provenant notamment du Sahara, a fait augmenter la concentration de l’air en particules fines. Il est recommandé aux personnes "vulnérables" de restreindre leurs sorties et les activités sportives aux abords des axes routiers.

La Guadeloupe a été placée en alerte rouge pour la qualité de l'air, en raison d'une concentration de particules fines liée au passage de brumes de sables sur l'archipel depuis vendredi matin. Les concentrations en particules fines de moins de 10 micromètres de diamètre (PM10) dans l'air "devraient dépasser les 80 μg/m3 en moyenne sur 24h, valeur correspondant au seuil d'alerte", met en garde Gwad'Air, l'organisme chargé de surveiller la qualité de l'air sur l'archipel, dans un communiqué.

L'alerte devrait être levée en fin de journée, une fois que les concentrations en particules auront chuté sous le seuil d'alerte, indique Gwad'Air, qui prévoit pour ce dimanche un "dépassement des 50 μg/m3 en PM10". Lors des survenues de ces brumes, le ciel aux Antilles devient laiteux, opaque et brumeux. Et les effets physiques sont nombreux : gêne respiratoire, des yeux qui piquent, gorge qui gratte et une forte sensation de chaleur étreint les habitants.

Par mesure de précaution, les autorités sanitaires recommandent aux personnes "vulnérables" de restreindre autant que possible les sorties, ainsi que la pratique sportive et les activités aux abords des axes routiers. Cette mise en garde concerne tout particulièrement les femmes enceintes. En 2019, une étude a montré un lien entre les accouchements prématurés en Guadeloupe et l'exposition aux brumes de sables.