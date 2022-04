Essais cliniques : l'IHU de Didier Raoult coupable de "graves manquements"

"Les règles éthiques n’ont pas été systématiquement respectées, ne permettant pas d’assurer la protection des personnes à un niveau suffisant et tel que la réglementation le requiert", relève l'ANSM dans son rapport d'inspection.

Une procédure contradictoire avec l’IHU et l’AP-HM a été engagée pour suspendre les recherches en question, et l'ANSM enjoint à l’IHU et l’AP-HM à se mettre en conformité avec la réglementation des RIPH par des actions correctives et préventives, par le moyen d’une injonction.

"Nos investigations continuent en lien avec la mission IGAS/ IGESR et sur le traitement des patients atteints de tuberculose infectieuse". Il s'agit là du volet le plus spectaculaire de ce dossier : l'expérimentation par l'IHU de traitements supposés lutter contre la tuberculose, réalisée depuis plusieurs années. Chez une forte proportion de patients, ces pratiques ont provoqué de graves effets secondaires.