Essais prometteurs pour un vaccin nasal qui protège contre le Covid, les oreillons et la rougeole

Chez deux espèces de rongeurs, le vaccin intranasal a déclenché une forte réponse en anticorps neutralisants ainsi qu’une protection dans les zones des muqueuses tapissant le nez et les poumons, prévenant ainsi des symptômes de la maladie tels que la perte de poids et les lésions tissulaires.

"Ce vaccin MMS est un candidat vaccin de nouvelle génération contre la COVID-19, efficace et largement protecteur (...) construit sur une plate-forme avec un dossier de sécurité de 50 ans qui protège également contre la rougeole et les oreillons", peut-on lire dans l'article paru mercredi, évoquant une "action large" contre chacune des trois souches et "une protection durable". Et de poursuivre : "Le MMS est donc un candidat vaccin très prometteur contre le Covid-19. De plus, n’importe lequel des trois virus composant le vaccin peut être rapidement modifié lorsqu’un nouveau variant du SRAS-CoV-2 apparaît."