Est-ce bien utile de faire une "détox" au printemps ?

Avec le printemps, vous avez peut-être décidé de vous offrir une petite "détox". Ces dernières années, on présente cette "cure" comme une solution miracle pour perdre du poids après les fêtes. Mais qu’est-ce qu’une détox et a-t-on vraiment besoin d’en faire une ?

C’est devenu un rituel à la mode que les magazines féminins vendent à chaque printemps : la détox. Cette cure permettrait de purifier, nettoyer, remettre en route notre organisme, fatigué par les excès alimentaires de l’hiver et de se débarrasser des toxines accumulées. En gros, il s’agit d’une mise au vert. Mais est-ce vraiment utile ?

Un business avant tout ?

Il faut savoir que le corps possède deux organes dont la fonction est, justement, l’élimination des toxines : le foie et les reins. Ce sont eux qui, naturellement, nous débarrassent des substances indésirables. La cure détox permettrait d’améliorer les capacités naturellement détoxifiantes de notre organisme en lui apportant les nutriments nécessaires à son bon fonctionnement et en arrêtant l’ingestion d’aliments surchargés de toxines. Cependant, les scientifiques rappellent que le terme toxine n’a pas de sens d’un point de vue médical et qu’aucune étude n’a démontré les bienfaits des cures détox. Jean-Michel Lecerf, chef du service nutrition à l’Institut Pasteur de Lille, auteur de 40 idées fausses sur les régimes, explique à Version Femina que "la notion de 'détox' est avant tout à l’origine d’un "business". Résultat : les fabricants proposent mille et un produits pour nettoyer le corps à base de plante en tout genre.

Une bonne « detox », c’est quoi ?

Si certaines traditions religieuses, notamment, estiment que le jeûne est une manière de purifier le corps et que cette pratique a dépassé aujourd’hui le cadre spirituel, les nutritionnistes estiment que ce n’est pas forcément une bonne idée, notamment dans le cadre d’une perte de poids. En effet, le corps n’étant pas un très grand fan des variations extrêmes, il cherchera à compenser. Ainsi, une bonne "détox" commence par avoir une alimentation saine et équilibrée avec plus de végétaux et le moins possible de produits transformés. On privilégie les légumes verts, les oléagineux, les bonnes graisses comme l’huile d’olive ou l’huile de coco. Par ailleurs, pour Jean-Michel Lecerf, "rien ne vaut l’activité physique pour drainer l’organisme". En effet, transpirer permet d’évacuer les toxines du corps de manière naturelles. Et si le sport à haute température n’est pas votre tasse de thé, les saunas et autres bains de chaleurs permettent aussi bien de stimuler la circulation et le bon fonctionnement des cellules. Et pour booster la circulation lymphatique, on peut opter pour le brossage à sec. À l’aide d’une brosse à poils naturels, on effectue des petits mouvements circulaires pour drainer les toxines. Pour mémoire : la peau est l’organe avec la plus grande superficie et, à elle, seule, elle est à l’origine de 15 % de l’élimination !