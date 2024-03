Est-ce qu'un chauve doit quand même faire des shampoings ?

En décidant de vous raser la tête, vous vous imaginez peut-être que vous serez débarrassés de toute routine capillaire. Faux ! Même les personnes qui ont succombé à la boule à zéro doivent veiller à correctement nettoyer et à hydrater la peau de leur crâne. Pour entretenir ce look de plus en plus tendance, faut-il dire adieu à son shampoing ?

Pour maintenir des cheveux en bonne santé, il est primordial d’adopter une bonne hygiène capillaire grâce à des soins adaptés à chaque cuir chevelu. Mais qu’en est-il des personnes qui ont décidé de porter leur crâne chauve ? De prime abord, on s’imagine peut-être que les crânes rasés sont faciles à entretenir. Faux ! vous ne serez pas plus tranquille pour autant ! N’étant plus protégée par cette barrière protectrice et isolante que forment les cheveux, la tête se retrouve davantage exposée aux agressions extérieures, en particulier du soleil. Mais alors, quel produit d’hygiène choisir ? Faut-il continuer à vous faire des shampoings ? On fait le point.

Crâne rasé : comment bien le nettoyer ?

Que ce soit par choix ou par fatalité, un crâne rasé demande indéniablement des soins réguliers. Si vous n’avez pas totalement abandonné l’idée de retrouver des cheveux un jour, dîtes-vous simplement que plus, vous prendrez soin des poils de votre cuir chevelu, mieux vos futurs cheveux se porteront. Ensuite, n’oubliez pas que votre crâne, tout comme la peau de votre visage, n’est pas à l’abri de l’accumulation de peaux mortes, des boutons, des irritations, démangeaisons et autres tiraillements. Même sans cheveux, le cuir chevelu sécrète du sébum qui peut donner un effet collant et huileux à votre crâne. Dans le commerce, vous trouverez de nombreuses marques qui proposent des "shampoings pour chauve", aussi formulés pour nettoyer, apaiser et détendre le cuir chevelu. Si vous optez pour cette solution, choisissez un produit garantissant une bonne hydratation, en particulier en cas de cuir chevelu sec et irrité. Notez toutefois que le shampoing n’est pas obligatoire si vous avez le crâne rasé. En effet, un bon nettoyant formulé spécialement pour les crânes chauves peut aussi tout à fait convenir pour des soins quotidiens.

Se protéger des agressions extérieures

En laissant votre crâne à l’air libre, il se retrouve particulièrement exposé au soleil et aux rayons ultraviolets. Si les coups de soleil sur le corps peuvent être particulièrement douloureux, imaginez un peu la sensation de brûlure au sommet de la tête… C’est pourquoi les chauves ne doivent pas oublier de se badigeonner le crâne d’une protection solaire pour le visage, et non pour le reste du corps. Si vous ne le faites pas, vous exposerez aussi votre cuir chevelu au vieillissement cutané. En plus du soleil, la pollution peut aussi venir s’accumuler au sébum et salir les follicules pileux. Pour éliminer les peaux mortes et les impuretés, pensez à chouchouter votre cuir chevelu avec un gommage une fois par semaine. En plus de prévenir les diverses affections de la peau du visage, vous apprécierez sans doute de garder votre crâne lisse et doux.