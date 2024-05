Les fourmillements sont un trouble de la sensibilité, sans douleur et sans dangerosité. Désagréables, ils provoquent des picotements et une sensation d’engourdissement. Ce phénomène est causé par la compression des nerfs due à une mauvaise posture prolongée.

On a tous ressenti au moins une fois dans sa vie cette sensation fort désagréable de picotement dans le pied. Elle survient souvent au moment de se lever de sa chaise ou de son canapé et parfois, la sensation est tellement forte que l’on ne sent même plus son membre. Que l’on se rassure, rien de grave.

D’où viennent les paresthésies ?

Dans le langage courant, on parle de fourmillements. Les médecins, eux, appellent ce phénomène "paresthésies". Il s’agit d’un trouble de la sensibilité qui ressemble à des picotements et qui est ressenti au niveau des jambes, des pieds ou des mains. Impressionnant, plus désagréable que douloureux, ce phénomène est banal et disparaît dès lors que l’on se met à bouger.

Contrairement aux idées reçues, les fourmillements ne sont pas liés à une coupure de la circulation sanguine, mais à une compression des nerfs (ou d’un vaisseau sanguin) des membres inférieurs. “Si les nerfs ont été comprimés pendant un certain temps, vous n’aurez pas beaucoup de sensations dans votre pied, car il ne pourra pas transmettre ses messages normalement à votre cerveau pour lui indiquer comment il se sent ou s’il bouge”, explique Zachary Glenn, professeur de physiologie de l’exercice à l’Université du Mississippi dans The Conversation.

Ces fourmillements sont parfois associés à une perte de sensibilité du toucher ou une faiblesse du membre. Ils sont, très souvent, la conséquence d’une mauvaise posture prolongée. Lorsque que l’on recommence à remuer, que la pression sur les nerfs est relâchée, ils se réveillent. Et, c’est à ce moment-là que le feu d’artifice sensoriel intervient. Cette sensation de fourmis dans les pieds ne dure pas plus de deux minutes.

Quand les fourmillements sont un signe de maladie

Lorsque les fourmillements interviennent de manière récurrente, ils peuvent alerter sur l’existence d’un problème de santé. En effet, les fourmillements peuvent alerter sur une maladie neurologique comme la sclérose en plaques, la neuropathie périphérique, la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer. "Les fourmillements font partie du tableau clinique de l'AVC, c'est pourquoi si ces signes apparaissent brutalement et sans élément déclencheur évident, il est préférable de consulter en urgence", alerte le neurologue Aurélien Freiherr von Seckendorff dans Santé Magazine. Les personnes souffrant d’alcoolisme chronique, d’intoxication aux métaux lourds ou d’une carence en vitamines B1, B12 ou encore en magnésium ressentent aussi des fourmillements dans certains membres en dehors de toute mauvaise posture prolongée. Il est donc important d’en discuter avec son médecin au moindre doute.