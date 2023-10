Est-ce vraiment une bonne idée de boire un jus de fruit tous les matins ?

Par manque de temps ou d'argent, on achète des briques de jus de fruits. Elles sont prêtes à l'emploi, faciles à ranger au réfrigérateur et donc très pratiques. Pourtant, tous les jus ne se valent pas en termes nutritionnels. Certains sont même contre-productifs en raison de leur teneur en sucre trop élevée qui provoque des pics d'insuline. C'est le cas des jus concentrés et des nectars, mais aussi des smoothies. S'ils donnent un coup de boost immédiat, ils entraînent également de la fatigue en cours de matinée quand on a le plus besoin d'énergie pour nos activités. De plus, les vitamines dont on espère profiter ont été altérées par le processus de transformation du fruit. Du sucre inutile pour l'organisme a été ajouté ainsi qu'une flopée de conservateurs, stabilisants, arômes… Privilégiez donc le pur jus, avec ou sans pulpe, mais surtout sans sucre ajouté. Ou mieux, préparez-le vous-même avec des fruits frais, comme le recommande le Professeur Boris Hansel, endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris, dans la vidéo sur sa chaîne Youtube PuMs.