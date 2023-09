Est-il possible d’attraper la varicelle adulte si on l’a déjà eu ?

La plupart des spécialistes de santé vantent les mérites de l’immunité permanente pour rassurer les hypocondriaques : si vous avez déjà eu la varicelle une fois, il y a de rares chances que vous l’ayez de nouveau. C’est un fait avéré dans la majorité des cas, mais notre système immunitaire peut parfois nous jouer des tours ! Il est en effet possible de l’attraper une seconde fois, notamment si vous avez été atteint par la varicelle avant l’âge de six mois. Et pour cause, à cette jeune période de vie, on est davantage protégé par les anticorps de sa maman, et non les siens. Le corps n’a donc pas eu l’opportunité de créer sa propre immunité et de lutter contre ce virus.

Le virus de la varicelle peut également contaminer de nouveau les personnes dont le système immunitaire est fragilisé. C’est le cas des patients sous traitement immunosuppresseur, ceux qui souffrent de maladies auto-immunes ou encore ceux dont l’immunité est affaiblie par la chimiothérapie ou le VIH. Les personnes considérées comme à risque ne doivent pas être au contact d’enfants atteints de la varicelle lorsqu’ils sont contagieux.