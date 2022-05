Variole du singe : est-il vrai qu'il n'existe "aucun traitement" ?

On ne peut donc pas affirmer, comme l'a notamment fait l'influent anti-vaccin Silvano Trotta, que cet antibiotique est préconisé dans la lutte contre la variole du singe. Et aujourd'hui, il n'existe aucun traitement spécifique contre cette maladie, étant donné qu'on en guérit généralement au bout de trois semaines. Par contre, en janvier 2022, l'Agence européenne du médicament (AME) a approuvé - uniquement pour des "circonstances exceptionnelles" - la prise d'un autre médicament. Un antiviral, baptisé "Técovirimat". "Reconnu efficace pour réduire la mortalité due à la variole, la variole du singe et la variole bovine sur la base d'études réalisées sur des animaux", il n'a pas eu d’autorisation plus étendue de mise sur le marché puisqu'il n'avait pas été "possible de réaliser des études (…) chez des personnes infectées". "Il n'a pas été possible d'obtenir des informations complètes concernant Tecovirimat en raison de la rareté de ces maladies", reconnaissait ainsi l'AME, avant de préciser qu'elle "examinera toute nouvelle information disponible et, le cas échéant, procédera à la mise à jour du présent aperçu".

Ceci dit, depuis la publication de cette autorisation, les cas de Monkeypox ont augmenté en Europe. Et le médicament a pu être testé. D'après une étude publiée dans le Lancet le 24 mai, sept patients au Royaume-Uni ont pu être soignés avec ce traitement.