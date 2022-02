Reste à charge : est-il vrai qu'un Français sur trois ne peut plus se soigner ?

À partir d'un large échantillon, 16.945 répondants, l'Insee et la direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (la Drees) ont abouti en 2017 a des conclusions bien différentes et moins alarmistes. "84 % des personnes de 16 ans ou plus vivant en ménage ordinaire déclarent avoir eu besoin de voir un médecin pour des examens ou des soins médicaux au cours des douze derniers mois", peut-on lire dans un rapport, tandis que "parmi elles, 3,8 % indiquent avoir renoncé à au moins un soin". Et la Dress de souligner que "les personnes pauvres en conditions de vie ont jusqu’à 8 fois plus de risques de renoncer à des soins dans les zones très sous-dotées en médecins généralistes".

En marge des résultats, il était rappelé que le renoncement aux soins constitue "un phénomène difficile à mesurer", puisqu'il "suppose l’identification préalable d’un besoin de soins". Dès lors, "deux personnes peuvent présenter les mêmes symptômes, choisir (de façon délibérée ou contrainte) de ne pas se rendre chez le médecin et pourtant répondre de manière différente à une question sur le renoncement aux soins". Sans oublier que "la formulation de la question joue sensiblement sur la réponse apportée" lorsque des consultations sont organisées.