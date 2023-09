Est-il vrai que la France "ne produit plus" de médicaments ?

Médecin de formation, le député LR Philippe Juvin continue de garder un œil attentif sur l'évolution de l'industrie pharmaceutique en France. Interrogé mercredi 6 septembre sur Sud Radio, l'élu a alerté sur les pénuries de médicaments à répétition dans l'Hexagone. Elles seraient causées par une trop forte dépendance aux autres pays européens : "On ne produit plus en France, on a du mal à payer et on est servi après les autres", a-t-il déclaré.