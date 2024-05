Est-il vraiment possible de contrôler ses rêves ?

Beaucoup de personnes sont incapables de se souvenir de leurs rêves. En revanche, de nombreux individus sont conscients lorsqu'ils rêvent et parviennent même à contrôler le déroulé. Tout le monde peut faire des rêves lucides et s'ouvrir à une toute nouvelle réalité virtuelle à condition de s'entraîner un peu.

Vous rêvez de voler ? Voyagez dans l'espace ? Vivre à l'époque de la Renaissance ou vous glissez dans la peau d'un super-héros ? Avec les rêves lucides, ce souhait peut devenir réalité. Un rêve lucide est un rêve dans lequel la personne est consciente qu’elle est en train de rêver. Elle peut alors exercer un certain contrôle sur ce rêve ou observer le déroulement, comme si elle était en train de visionner un film dont elle est le personnage principal.

Ce concept a été inventé par Frederik Van Eeden, un psychiatre néerlandais en 1913. Depuis, de nombreux chercheurs se sont penchés sur cette question et ont découvert que le rêve lucide est une expérience d'état métacognitif qui se produit lors de la phase de sommeil paradoxal, c’est-à-dire le moment où le sommeil est le plus profond. Dans cet état, les dormeurs qui atteignent la lucidité sont capables d’influencer, voire de contrôler leurs rêves. Ils se créent, en quelque sorte, une réalité virtuelle. D’après les spécialistes, chacun est capable d’avoir des rêves lucides, toutefois cela demande un peu d’entraînement.

Les techniques pour provoquer les rêves lucides

D’après les spécialistes, la première étape sur le chemin des rêves lucides est de tenir un journal de rêve. Selon Remington Mallett, spécialiste en neurosciences cognitives au Centre de recherche avancée en médecine du sommeil à l’Université de Montréal, cette technique permet de mieux se souvenir des rêves. Les experts conseillent donc d’attraper un stylo et de noter toutes les informations dont on se souvient dès le réveil. C’est non seulement une manière d’augmenter le nombre de rêves que l’on va garder en mémoire, mais aussi une façon de noter des thèmes récurrents.

La deuxième astuce pour provoquer des rêves lucides, ce sont les tests de réalité. Cela permet de savoir si l’on est endormi ou éveillé. Les spécialistes conseillent de consacrer au moins deux heures par jour à ces tests de réalité. Ils proposent, par exemple, de placer la main devant soi et de la regarder fixement. Si la main est normale, vous ne rêvez pas. En revanche, si on remarque une texture différente, un aspect ou une couleur différente, cela signifie que l’on est en train de rêver. Stephen LaBerge et Howard Rheingold, auteurs de l’ouvrage Exploring the World of Lucid Dreaming, expliquent que se demander fréquemment si l’on est en train de rêver pendant la journée peut aider à se rendre compte que l’on rêve lorsqu’on dort. Enfin, dernière astuce, perturber le cycle de sommeil volontairement. L’idée est de provoquer un état d’éveil durant la nuit. On peut mettre un réveil vers quatre heures du matin, se réveiller, prendre conscience de cet état entre le rêve et la réalité, penser à faire un rêve lucide et se rendormir.

Cet entraînement prend du temps, il ne faut pas s’attendre à faire un rêve lucide tout de suite. C’est sur la durée que les dormeurs parviennent à cet état de contrôle.

Les bienfaits des rêves lucides

Dans une étude, Ken Paller, neuroscientifique de l’Université Northwestern à Evanston, dans l’Illinois, a démontré une grande activité dans le cortex préfrontal qui régule les émotions, mais aussi dans le cortex pariétal qui joue un rôle dans le traitement des informations sensorielles. Les rêves lucides permettraient d’améliorer la qualité du sommeil, réduire les insomnies, ils ont des bénéfices thérapeutiques, ils contribuent à la créativité et peuvent même influencer sur le perfectionnement des compétences. Si les rêves lucides peuvent terrifier certaines personnes, pour Benjamin Baird, professeur spécialisé en cognition humaine à l'Université du Texas, interrogé par National Geographic, "il peut s’agir d’une expérience transformatrice puissante susceptible de l’aider à atteindre un certain niveau de résolution ou de guérison".