Esthétique : l'ANSM alerte sur les injonctions d'acide hyaluronique clandestines

"Leur formation et leur connaissance de l'anatomie du visage et du corps font qu'ils sont les seuls habilités et compétents pour garantir la sécurité des injections", précise encore l'ANSM dans son communiqué à propos des médecins, rapportant ainsi que depuis le début de l'année, une quarantaine de personnes se seraient plaintes auprès de l'autorité du médicament d'effets indésirables suite à des injections d'acide hyaluronique.

Ce produit est un gel notamment utilisé par les médecins esthétiques pour diminuer les rides. Mais ces injections seraient également pratiquées illégalement par des personnes non habilitées, un phénomène qui a récemment pris de l'ampleur. Or, faute de respecter les conditions d'hygiène, de ne pas maîtriser les pratiques d'injection du produit dans les zones concernées, ou même à cause de la qualité douteuse de l'acide utilisée, des complications peuvent apparaître.