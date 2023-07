Explosion du syndrome de Guillain-Barré au Pérou : pourquoi un lien avec la vaccination contre le Covid-19 est écarté

Cela fait plus d'un an et demi qu'une partie du monde est largement vaccinée contre le Covid-19. Depuis, aucune des terribles prédictions des opposants à la vaccination ne s'est réalisée. Pourtant, les plus réfractaires continuent à chercher dans l'actualité de quoi alimenter leur récit. Dernier exemple en date, la déclaration par le Pérou de l'état d'urgence sanitaire ce lundi 10 juillet suite à une explosion anormale des cas de Guillain-Barré.

Parfois, les commentaires qui accompagnent la nouvelle sont évasifs, quand d'autres font clairement le lien avec la vaccination contre le Covid-19. "Non rien", écrit ainsi un internaute dans un message plein de sous-entendus, quand un autre met en avant les chiffres de la couverture vaccinale au Pérou. "L'arme biologique semble avoir des effets", commente plus directement un troisième. Sauf qu'établir un tel lien de cause à effet est malhonnête.