États-Unis : des vaccins contre la variole du singe distribués pendant les prochaines Gay Prides

Les États-Unis veulent enrailler l'inexorable propagation de la variole du singe. Alors que le nombre de cas continue d'augmenter, et afin de viser les populations les plus touchées, le gouvernement américain a décidé de distribuer des vaccins lors des Gay Prides et d'autres évènements.

En effet, sur les plus de 13.500 cas qui ont été recensés dans le pays, 98% concernent des hommes et 93% sont des hommes qui disent avoir eu des contacts sexuels avec d'autres hommes. Les populations noires et hispaniques sont également davantage touchées.