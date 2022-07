États-Unis : un homme guérit du VIH et du cancer après une greffe de cellules souches

Il s'agit du quatrième patient à guérir du virus responsable du sida, et devient même le plus âgé à être en rémission. Si son processus de guérison donne de l'espoir, le reproduire à grande échelle paraît complexe. "Si le bon donneur peut être identifié, cela pourrait ouvrir la possibilité à davantage de patients plus âgés vivant avec le VIH et des cancers du sang de recevoir une greffe de cellules souches et d'entrer en rémission pour les deux maladies", espère toutefois le Dr Dickter.