Un mystérieux virus paralyse les enfants et inquiète les médecins

Selon le Los Angeles Times, plus de 90 % des cas de myélite flasque aiguë concernent de jeunes enfants. "C'est parce qu'ils n'ont pas encore d'immunité contre les expositions antérieures à ces virus", expliquent les CDC. "Les adultes peuvent être infectés par des entérovirus, mais ils sont plus susceptibles de ne présenter aucun symptôme ou des symptômes légers." Les symptômes bénins sont le nez qui coule, les éternuements, la toux, les courbatures et, dans un cas sur deux, la fièvre.

L'EV-D68 peut se transmettre par la salive et le mucus d'une personne infectée et se propage "lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou touche une surface qui est ensuite touchée par d'autres", selon les CDC. Il n'existe pour l'instant aucun vaccin disponible contre l'EV-D68. Les responsables de la santé aux États-Unis recommandent en attendant de se prémunir contre d'autres maladies virales telles que la grippe et le Covid-19.