Qu'est-ce que l'amibe "mangeuse de cerveau" qui a provoqué un décès en Floride ?

L'amibe "Naegleria fowleri" est un organisme microscopique qui se plaît dans les eaux douces et chaudes des lacs et des rivières, ainsi que dans des sources géo-thermales et des piscines mal entretenues. Ce micro-organisme peut devenir mortel pour l'homme s'il pénètre dans le corps humain via le nez, provoquant une infection grave du cerveau appelée méningo-encéphalite amibienne primitive. Cette maladie est mortelle dans 95% des cas.

Car en passant par les narines, le microbe remonte jusqu'au cerveau, provoquant de fortes migraines, une hyperthermie, un raidissement de la nuque et des vomissements, avant d'entraîner des vertiges, une léthargie, de la confusion et des hallucinations.

Ce type d'infection reste néanmoins très rare. En 2014, l'Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses) avait été saisie par le ministère de la Santé suite au décès d'un garçon de 9 ans en Guadeloupe après s'être baigné dans un bassin alimenté par une source d'eau chaude en 2008. L'Agence rappelle dans cet avis que le risque sanitaire lié à la présence d'amibes est "faible, car les cas d'infection sont rares". Selon elle, depuis 50 ans, 310 cas ont été recensés dans le monde. Néanmoins, seulement 11 personnes ont survécu.