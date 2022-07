Éteindre la lumière, les peaux sucrées davantage piquées... Cinq idées reçues sur les moustiques

Non. Les insectes sont attirés par le CO2 et certains acides gras, produits par le corps et la transpiration. Mais le sucre en tant que tel ne fait pas partie des facteurs. Si certaines odeurs corporelles, sans que l'on sache véritablement pourquoi, les poussent à piquer, d'autres agissent comme de véritables répulsifs. "Certains groupes sanguins favorisent effectivement les piqûres, mais on n'a pas encore des résultats bien clairs, appuie pour TF1info, Anna-Bella Failloux, entomologiste à l'Institut Pasteur. Il y a aussi des gens qui mangent plus ou moins épicés et qui n'attirent pas les moustiques. Pareil pour les personnes qui ont de la fièvre : elles sont peu piquées", continue-t-elle.