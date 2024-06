L’hypnophobie, aussi appelée somniphobie, est la peur du sommeil, causée par diverses peurs annexes. Au-delà d’avoir la phobie de dormir, l’hypnophobe va parfois même jusqu’à avoir peur de s’allonger dans un lit. Il existe des solutions pour combattre cette peur, mais aucun traitement n’est universel.

On est tous plus ou moins touchés par une phobie. Si certaines sont assez courantes, telles que l’émétophobie (la peur de vomir), l’hématophobie (la peur du sang), l’entomophobie (la peur des insectes) ou l’arachnophobie (la peur des araignées), d’autres phobies sont pour le moins… surprenantes. Par exemple, connaissez-vous l’hypnophobie, aussi appelée "somniphobie" ? Il s’agit de la peur… du sommeil. Mais d’où vient-elle et comment la combattre ? On vous explique tout.

La peur de la mort, des paralysies du sommeil, d’être somnambule…

Selon Rodolphe Oppenheimer, psychothérapeute et psychanalyste, la peur du sommeil est souvent liée "à la peur de l’inconnu". "La personne phobique est terrifiée par ce qu’il pourrait arriver si elle s’endormait", appuie l’expert sur son site. Mais il y a en réalité plusieurs causes à cette phobie : la peur de ne pas entendre l’appel d’un proche en danger ; la peur de faire des cauchemars ; celle de mourir durant son sommeil ; d’être somnambule ou de faire des paralysies du sommeil, etc. Aussi, différents évènements peuvent déclencher cette peur, telles que la mort d’un proche, un traumatisme direct ou même les films d’horreur trop violents.

Mais au-delà d’avoir la phobie de dormir aux heures classiques, l’hypnophobe va parfois même jusqu’à avoir peur de s’allonger dans un lit ou de s’assoupir à n’importe quel moment de la journée et n’importe où. De fait, cette peur, qui se caractérise surtout par un trouble anxieux du sommeil, empêche le souffrant d’avoir de bonnes nuits réparatrices et de prendre soin de sa santé émotionnelle, mentale et physique. Finalement, il peut même y avoir une sorte de cercle vicieux : en s’empêchant de dormir par peur d’arrêter de respirer, il peut mourir par manque de sommeil.

Comment combattre sa phobie ?

Que les personnes atteintes de cette phobie se rassurent : il existe des solutions pour dépasser leur peur. Cependant, il n’existe pas de traitement universel. Comme pour toutes les phobies, qui relèvent de l’irrationalité, les traitements doivent être adaptés à chaque patient. Néanmoins, les thérapies comportementales et cognitives (TCC) ou la psychanalyse semblent être une bonne solution. Ces dernières peuvent notamment aider l’hypnophobe à mieux appréhender le moment du coucher et à modifier sa routine du soir. Aussi, pour Rodolphe Oppenheimer, les "mantras relaxants et le chant de 'Om' avant le coucher sont connus pour aider à se détendre et à s’endormir". En revanche, certains cas nécessitent la prise de médicaments, comme des somnifères.