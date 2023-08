"Être ainsi surveillée, ça fait mal" : des généralistes accusés d'avoir prescrit trop d'arrêts maladie témoignent

"Ça m'a profondément affectée", s'est ému auprès de l'AFP le docteur B., quadragénaire installée en Bretagne, qui a préféré témoigner de manière anonyme. "Je me sens infantilisée, désignée comme la mauvaise élève, qui fait mal son travail", alors que "j'exerce depuis quinze ans, avec passion". "Depuis je ne dors plus, j'ai des angoisses". Selon cette professionnelle, les statistiques utilisées sont "déconnectées du terrain". "J'ai la malchance d'exercer près de grandes entreprises. Ma patientèle souffre de troubles musculo-squelettiques, de tendinites à répétition. Ces gens travaillent à la chaîne, dans l'agro-alimentaire, ils n'ont pas de solution". "Qui les arrête ? Toujours moi", souligne-t-il.

Ces statistiques sont même "fausses", estime une consœur installée dans le sud, après avoir "refait tous les calculs". Celle-ci ne manque pas d'ailleurs de s'agacer de cette campagne. "Le système s'effondre et on dit aux médecins : 'Prenez plus de patients, de gardes, de régulation Samu'", mais "surtout sans prescrire d'IJ, avec moins de médicaments' On n'a pas d'eau bénite !", s'insurge-t-elle auprès de l'AFP.