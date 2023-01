Santé : 23% des Français pensent que boire un peu de vin diminue le risque de cancer

Face à ces résultats, l'INCa assure que la "débanalisation" est indispensable. "La prévention dans ses formes éducatives est un levier pertinent pour réduire la consommation d’alcool et doit être davantage développée", suggère l'Institut. S'il rappelle dans son étude que les mesures telles que l'interdiction de vente d'alcool et l'augmentation du prix sont les moins populaires parmi les personnes interrogées, l'Institut appelle à réfléchir malgré tout à une réflexion sur la régulation du marché de l'alcool en France et son impact en termes de santé publique. En France, le niveau de consommation d'alcool est l’un des plus élevés au monde selon l’Organisation de coopération et de développement économique.