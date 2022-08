Fatigue mentale : on sait pourquoi trop réfléchir épuise votre cerveau

Selon les résultats de cette étude, réfléchir intensément et pendant plusieurs heures libère du glutamate, l'un des neurotransmetteurs les plus importants du système nerveux. Accumulé en trop grande quantité, il peut devenir néfaste et rendre difficile l'utilisation du cortex préfrontal, qui nous pousse à faire des choix plus impulsifs. Cette toxine vient réduire le contrôle des décisions prises par la personne, qui va favoriser les actions de moindre effort au fur et à mesure que la fatigue progresse.