Le chocolat, un allié contre certaines maladies et le risque de mortalité précoce ?

Une raison de plus de consommer du chocolat sans culpabiliser ? Le chocolat, à qui l'on reconnait déjà des effets bénéfiques notamment pour le moral, serait également un allié de taille contre la mortalité précoce, selon une récente étude de l'université du Tennessee consacrée à ses vertus.

Une consommation modérée permettrait ainsi de réduire de 10% le risque de décès prématurés, au moins chez les femmes, révèle l’équipe de chercheurs américains dont les travaux ont été détaillés dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, en juin 2023 et relayés il y a quelques jours par The Sun.