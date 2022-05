Les hommes en surpoids meurent plus souvent d'un cancer de la prostate

Cette étude est d'une ampleur sans précédent sur le sujet. Les chercheurs, dont les résultats ont été publiés dans la revue BMC Medicine, ont examiné la situation de plus de 200.000 hommes à partir de la base établie par Biobank, une organisation qui compile depuis des années des données sanitaires au Royaume-Uni.

Mais ils ne se sont pas uniquement basés sur ces données et ont aussi pris en compte les principales études déjà existantes sur les liens entre surpoids et cancer de la prostate, couvrant au total quelque 2,5 millions de cas.

Au final, les chercheurs ont établi que le risque de mourir d'un cancer de la prostate, l'un des plus fréquents chez l'homme, était bien lié à un surpoids et ne faisait qu'augmenter plus ce dernier est important. Cette grande méta-analyse révèle "qu'une plus grande quantité de graisse corporelle (adiposité) peut augmenter jusqu'à 10 % le risque de mourir d'un cancer de la prostate".