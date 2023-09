Des résultats "inquiétants" : contracter le Covid pourrait provoquer troubles de la mémoire et déficit cognitif

"Ces résultats peuvent être inquiétants sur plusieurs points au regard du rôle de ces neurones dans la reproduction et de leur implication dans certaines fonctions cognitives, indique Vincent Perrot, directeur de recherche à l’Inserm et co-auteur de cette étude. Ils pointent la nécessité d’optimiser et de généraliser le suivi médical des personnes atteintes de symptômes persistants suite à une infection par la Covid-19." La problématique touche un grand nombre de Français : dans le pays, plus de deux millions de personnes seraient concernées par une forme longue de Covid-19, quelle que soit la forme des symptômes toujours apparents.