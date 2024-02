Faire de l'exercice en soirée empêcherait de bien dormir

Des chercheurs en physiologie du sommeil de l’université et du CHU de Caen ont exploré les effets de l'exercice physique pratiqué en soirée sur le sommeil. Résultat : mieux vaut ne pas faire une activité intensive avant de dormir.

Faut-il ou non faire du sport le soir avant de dormir ? Si de nombreux scientifiques s’accordent pour dire que le sport a des effets bénéfiques sur la qualité du sommeil, les avis sont partagés quant au fait de faire une activité physique peu avant le coucher. Une récente étude, menée par des chercheurs en physiologie du sommeil de l’université de Caen et du CHU de Caen, se range plutôt du côté de ceux qui le déconseillent. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont soumis 16 jeunes athlètes en bonne santé, âgés de 21 à 27 ans, à des exercices une heure avant le coucher.

À éviter chez les jeunes adultes

Pour ce faire, ils ont effectué une séance d'endurance, avec des contractions musculaires régulières, mais légères, et un exercice de résistance, avec des contractions musculaires plus rares, mais fortes, de 30 minutes chacun. Enfin, les participants ont été soumis à une séance de contrôle pendant laquelle ils restaient assis. Comparant les deux types d'exercices, l'étude révèle des différences notables. Les exercices d'endurance et de résistance ont entrainé une quantité et une qualité de sommeil dégradée par rapport à la séance de contrôle, avec une efficacité de sommeil réduite.

Dans le détail, les analyses effectuées par électroencéphalographie (technique qui enregistre l'activité électrique à la surface du cerveau) montrent que "l'exercice en endurance a entraîné une augmentation de l'activité cérébrale associée à une augmentation de la puissance spectrale beta durant le sommeil et à une élévation des taux de cortisol, suggérant une hyper excitation", détaille l'étude.

À l’inverse, "l’exercice en résistance est associé à une activité cérébrale liée à l’hyper excitation moins importante et à des niveaux de cortisol plus bas". Ces résultats soulignent que "les exercices d'endurance ont un impact négatif significativement plus important sur la neurophysiologie du sommeil nocturne".

"Ces résultats apportent un éclairage précieux sur les effets physiologiques des exercices physiques réalisés en soirée et confirment les avertissements d’éviter si possible l’activité physique tard en soirée", souligne Joy Perrier, post-doctorante à l’université de Caen, qui participe à l’étude. Pour autant, elle ne considère pas ces effets comme véritablement délétères.

Néanmoins, ces résultats suggèrent que l’exercice physique réalisé en soirée, moins de 2h avant le coucher, devrait être évité chez les jeunes adultes.