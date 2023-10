Et si les études supérieures favorisaient l'anxiété et la dépression chez les jeunes ?

Fréquenter les universités ou les grandes écoles serait-il synonyme de risque accru de dépression ? C'est en tout cas ce que suggèrent les travaux de chercheurs de l'University College de Londres (UCL) publiés dans The Lancet Public Health et dont les conclusions pourraient être prises en compte dans la mise en œuvre de nouvelles stratégies destinées à préserver la santé mentale des plus jeunes.

"Ces dernières années, au Royaume-Uni, nous avons constaté une augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes", explique le Dr Gemma Lewis du département de psychiatrie de l'UCL, dans un communiqué. Et de poursuivre : "Les deux premières années de l'enseignement supérieur sont une période cruciale pour le développement. Si nous pouvions améliorer la santé mentale des jeunes pendant cette période, cela pourrait avoir des avantages à long terme pour leur santé et leur bien-être, ainsi que pour leur réussite scolaire et leur succès à long terme".