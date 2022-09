Tabagisme passif : si votre père fumait, vos enfants pourraient souffrir d'asthme

"Nous avons constaté que le risque d'asthme non allergique chez les enfants augmente de 59 % si leur père a été exposé au tabagisme passif pendant l'enfance, par rapport aux enfants dont le père n'a pas été exposé", écrit l'équipe de chercheurs australiens, britanniques et sri-lankais. "Le risque était encore plus élevé, à savoir 72 %, si les pères étaient eux-mêmes des fumeurs ", a ajouté Jiacheng Liu, de l'Université de Melbourne, l'un des co-auteurs.

Les résultats sont encore plus frappants pour des jeunes enfants. "Lorsque les garçons sont exposés passivement à la fumée de tabac de leurs parents avant l'âge de 15 ans, leur progéniture présente un risque accru d'asthme infantile non allergique, mais pas d'asthme allergique", mettent en avant les scientifiques*. "L'exposition à la fumée paternelle avant l'âge de 15 ans est un facteur de risque majeur d'asthme non allergique", insistent-ils.