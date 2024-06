Les épreuves du baccalauréat 2024 commencent ce mardi 18 juin pour les élèves de Terminale. À l'approche de l'examen, il est primordial de prendre soin de son cerveau et de son corps pour mettre toutes les chances de son côté. Voici les conseils du docteur Vincent Valinducq, dans "Bonjour ! La Matinale TF1", pour être en forme avant l'écrit de philosophie et les épreuves de spécialité.

Bientôt l'heure du coup d'envoi du bac 2024 pour les élèves de Terminale. Près de 600.000 candidats au baccalauréat général et technologique se préparent à plancher sur l'épreuve tant redoutée de philosophie ce mardi 18 juin. Un rite de passage vers l'enseignement supérieur et une période qui peut s'avérer stressante pour certains.

Faut-il réviser la veille de l'examen ? À quelle heure aller se coucher ? Que manger au petit-déjeuner ? Pour mettre toutes les chances de son côté et réussir au mieux, le docteur Vincent Valinducq donne aux lycéens quelques précieux conseils dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Ne pas réviser à la dernière minute

Réviser la veille avant l’épreuve n’est pas une bonne idée, le risque étant de mélanger toutes les connaissances accumulées pendant les dernières semaines, que vous ayez réalisé des fiches de révision ou non.

À l'approche de l'examen, il est préférable de se ménager, de prendre soin de soi et de son cerveau, sollicité plus que d'ordinaire. Le docteur Valinducq conseille donc de laisser Spinoza, Descartes et Montesquieu pour prendre le soleil, respirer l’air frais ; bref s’aérer la tête ! Se "resynchroniser" passe par une bonne préparation physique et par des activités comme la marche, le sport ou le yoga. L’activité physique va permettre plusieurs actions. Elle est bénéfique pour le corps, mais aussi pour le cerveau. Les nerfs et les muscles sont stimulés, mais aussi le cœur et la circulation sanguine.

Par conséquent, on augmente le niveau d’oxygène, le cerveau est mieux irrigué en sang et il a un apport supplémentaire de nutriment. Résultat ? On augmente les capacités de concentration.

S'octroyer une bonne nuit de sommeil

On l’a tous fait, mais est-ce que c’est une bonne idée ? Oui, si c’est pour lever un doute sur une question qui taraude. Il ne s’agit pas de relire toute la fiche concernant "le langage, la parole et la pensée" mais simplement de lever un doute. Par ailleurs, il faut savoir que, lorsque l’on s’endort, le sommeil lent et profond va permettre d’enregistrer les dernières connaissances. Toutefois, ce n’est pas une méthode qui fonctionne pour tout le monde. Pour certains, relire ces fiches le matin au réveil est plus efficace.

En revanche, ce qui est important, c’est de bien dormir. Le sommeil permet d’éliminer des toxines et cela permet de ne pas arriver stressé à l’épreuve. Ainsi, en fin d’après-midi, on évite le café et le thé qui sont des excitants, de même pour les comprimés effervescents. On privilégie une alimentation saine, légère et équilibrée et on évite les écrans avant de dormir… Sauf pour une utilisation bien particulière ! Le docteur Vincent Valinducq conseille d’utiliser des applications de méditation guidée pour se détendre et se relaxer.

Manger équilibré et se préparer un encas

De manière générale, selon l’Institut du cerveau, ce dernier consomme entre 15 et 20% de l’énergie produite par le corps. Il est donc très important d’avoir une alimentation équilibrée sans pour autant aller jusqu’à se faire un brunch ! Il est conseillé de miser sur du pain complet, des céréales, du lait, des yaourts, des jus de fruits ou des fruits entiers. Quant au café et au thé, c’est à chacun de voir.

Enfin, pour éviter de stresser le jour J, on prépare la veille tout ce dont on a besoin : les papiers d’identité, la tenue décontractée, l’encas pour l’épreuve - le cerveau ayant besoin de carburant. On met deux réveils le matin et on pense également à anticiper les transports. Et si vous avez la sensation d’avoir tout oublié, c’est normal. Ne connaissant pas le sujet sur lequel il va devoir réfléchir, le cerveau est en phase d’attente. Un moment pendant lequel tout semble se brouiller. Soyez rassuré, cette sensation disparaît dès lors que le sujet de l’épreuve est dévoilé.