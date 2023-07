Examens de suivi médical : quand et pourquoi emmener mon enfant chez le médecin ?

Il est important de ne pas confondre suivi médical et administration de vaccins obligatoires. Si les examens peuvent s’effectuer lors d’un rendez-vous de vaccination, il faudra aussi emmener votre bout de chou chez le médecin traitant à d’autres périodes de sa vie . C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de noter ces dates quelque part. Durant les premiers mois de bébé, les suivis sont nombreux et peu espacés : il faut consulter un professionnel de santé dans les huit jours suivants sa naissance, puis au cours de la deuxième semaine, avant la fin du premier mois ainsi qu’à la fin du mois entamé. Ensuite, comptez un rendez-vous jusqu’à la fin de chaque mois jusqu’à ce que votre bébé fête ses 1 an. Les visites vont ensuite s’espacer : consultez entre ses 16 et 18 mois puis entre ses 23 et 24 mois. De l’âge de 2 à 6 ans, c’est un examen de suivi par an. Entre 8 et 9 ans, le médecin doit aussi s’assurer de la bonne santé de l’enfant, comme durant la période de ses 11 à 13 ans, puis de ses 15 à 16 ans. À noter qu’entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans, une partie de la consultation peut se faire hors de la présence des parents, s’il s’agit d’une demande de l’enfant ou bien du médecin.