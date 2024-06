Pendant la nuit, même si vous bougez sans vous en rendre compte, une position a votre faveur. Au-delà des habitudes de sommeil, certaines postures sont à privilégier, notamment en cas de ronflements ou d’apnée du sommeil. Il vaut mieux éviter de dormir sur le ventre, en revanche, les autres positions sont à adopter en fonction de vos problèmes de santé.

Comment dormez-vous ? Que vous ayez tendance à remuer ou à rester tranquille pendant votre sommeil, une position a forcément votre préférence. Une étude norvégienne menée en 2017 auprès de 664 personnes a révélé que 54 % d’entre elles dormaient sur le côté, 37 % sur le dos et 7 % sur le ventre. Toutes ces positions, qui rencontrent plus ou moins de succès auprès de la population, ne se valent pas en termes de confort de sommeil.

Pourquoi dormir sur le dos n’est pas toujours confortable ?

Respecter les trois courbures du dos, c’est-à-dire les cervicales, les dorsales et les lombaires, est indispensable pour bien dormir. En cela, la position de l’apesanteur ou "zéro gravité" plébiscitée par la NASA, le permet. Vous êtes allongé sur le dos, la tête et les genoux légèrement surélevés pour faciliter la circulation sanguine et favoriser la détente. Interrogée par Ouest France, Shelby Harris, experte américaine en médecine du sommeil, conseille de caler un oreiller sous les genoux pour soutenir le bas du dos.

La position sur le dos permet à la colonne vertébrale et à la nuque d’être naturellement alignées. En adoptant cette position pendant la nuit, vous réduisez les pressions sur votre dos, vos épaules et votre cou. Cela atténue les maux de dos et les tensions musculaires. Mais avis aux ronfleurs ! La spécialiste vous déconseille cette position qui accroît les ronflements, ainsi que les problèmes respiratoires comme les apnées du sommeil et les problèmes de reflux. Et en cas de douleurs aux épaules ou aux hanches, on évite de porter les bras en hauteur.

Position latérale : quel côté privilégier ?

Préférez-vous le côté gauche ou le côté droit ? En apparence anodin, ce choix a une incidence sur votre qualité de sommeil.

Dormir sur le côté gauche est plus judicieux, car il favorise la digestion. Le pancréas, le foie et la rate peuvent travailler efficacement pendant la nuit. Conseillée aux femmes enceintes pour soulager la pression sur la veine cave inférieure, cette position convient aussi aux personnes qui souffrent de remontées acides.

D’après une étude publiée en février 2022 dans The American Journal of Gastroenterology, dormir sur le côté gauche permet de dissiper plus rapidement les reflux d’acide gastrique. Pour ceux qui dorment davantage sur le côté droit, il vaut mieux éviter cette position. Le poids du corps écrase le pancréas, l’estomac et la rate, ce qui complique la digestion.

Dormir sur le ventre ou en position fœtale, la mauvaise idée

Ceux qui dorment sur le ventre ont déjà dû expérimenter les problèmes de raideur de la nuque au réveil. En plus de favoriser les torticolis, cette position cause plusieurs autres maux.

En faisant pression sur les organes internes, cette position entraîne des problèmes digestifs et respiratoires. Vous n’êtes pas à l’abri de ressentir des picotements ou des engourdissements, car la circulation sanguine est restreinte. Et pour les personnes atteintes de bruxisme, cela accentue le grincement des dents.

Quant aux adeptes de la position fœtale – les genoux sont repliés vers la poitrine –, peuvent souffrir de gêne respiratoire ou de problèmes de circulation du sang. En revanche, cette position permet de réduire les ronflements, les maux de dos et les reflux acides.