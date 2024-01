Existe-t-il une vraie différence entre un ophtalmologue et un ophtalmologiste ?

Tout comme avec les kinésithérapeutes et les ostéopathes, la distinction entre les ophtalmologues et ophtalmologistes n’est pas toujours très claire dans notre esprit. Dans les deux cas, il s’agit de professionnels de santé qui interviennent sur l’œil et les défauts de la vue. Pour ne plus être dans le flou, on vous en dit plus sur leurs rôles et les examens pratiqués.

Contrairement à l’opticien qui fabrique les lunettes, l’ophtalmologue ou l’ophtalmologiste va chercher à diagnostiquer et à traiter un ensemble de pathologies oculaires. Peut-être avez-vous également déjà parlé de l’oculiste, cet autre médecin spécialiste des troubles de la vue et de leur correction ? Sachez qu’ il n’y a en réalité aucune différence entre ces trois spécialistes de la santé oculaire ! En effet, on parle ici du même métier. Quel est leur rôle d’un ophtalmologue — ou ophtalmologiste à votre convenance — et quand consulter ?

Ophtalmologue, qui est-il et quel est son rôle ?

Un ophtalmologue est chargé de corriger les troubles de la vision. Si vous avez déjà consulté un "ophtalmo" pour réajuster votre correction, alors vous êtes plutôt familier à ces appareils qui permettent l’étude de la vision et des structures de l’œil, dont l’examen dure en moyenne une vingtaine de minutes. Grâce à ce protocole, le spécialiste est en mesure de vous prescrire des verres correcteurs adaptés à chaque patient. Les pathologies sont nombreuses, allant de la myopie à la presbytie, en passant par l'hypermétropie et l'astigmatisme.

En général, on consulte un ophtalmologue lorsqu’on a le sentiment d’avoir "la vue qui baisse", ou bien un trouble plus sérieux. Souvent, il est aussi chirurgien. De ce fait, il peut pratiquer différentes interventions sur l’œil, le globe oculaire, les voies lacrymales, l’orbite ou les paupières (orgelets), généralement en ambulatoire ou anesthésie locale. Acte chirurgical parmi la plus fréquente en France avec 700.000 interventions chaque année, l’opération de la cataracte en fait notamment partie. L’ophtalmologue peut aussi réparer la rétine en cas d’amputation ou de baisse du champ visuel. Il est également qualifié pour traiter le glaucome, une maladie provoquée par des lésions du nerf optique, mais aussi un strabisme, cette désaxation des yeux.

Dans quels cas consulter ?

Que vous consultiez un ophtalmo dans un cabinet libéral ou en milieu hospitalier, des contrôles doivent être effectués, et ce, dès la naissance. Après un premier examen effectué à six mois, il est recommandé de faire vérifier l’acuité visuelle de l’enfant à partir de trois ans puis à son entrée en CP. Si un enfant cligne régulièrement des yeux, les plisse pour lire, louche ou souffre de maux de tête, il doit être dirigé vers un ophtalmologiste, surtout s’il y a des antécédents familiaux. Non traité, un problème de vue peut engendrer des difficultés au quotidien, notamment à l’école.

Si vous n’avez jamais eu de problème aux yeux, une visite de routine une fois par an peut convenir. Avec l’âge, les rendez-vous doivent être plus fréquents. À partir de 50 ans, prenez rendez-vous tous les deux ans pour dépister un éventuel glaucome ou dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), écrit Passeport Santé. À partir de 60 ans, les risques de souffrir de la cataracte augmente, alors une visite de routine doit être effectuée une fois an par an. Pour rappel, la consultation chez un ophtalmo est remboursée par la Sécurité sociale à hauteur de 70% du tarif de base.