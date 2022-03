Les enfants menacés par trop d'écrans ? La science pas si catégorique

Cette étude est importante car ce n'est pas un travail isolé parmi d'autres. Il s'agit d'une "méta-analyse", qui reprend un grand nombre d'études pré-existantes et évalue notamment leur niveau de sérieux. Ses conclusions sont donc, a priori, bien plus solides que ces travaux pris séparément. Or, ce sont justement les études les moins sérieuses qui tendent à être les plus alarmistes. Selon les auteurs, ces travaux ont fréquemment tendance à "exagérer les effets (des écrans) à cause d'un manque de rigueur méthodologique".

Les auteurs constatent aussi que les études les plus récentes font, dans l'ensemble, de moins en moins état d'un lien marqué entre exposition aux écrans et troubles du comportement. Certes, cette étude admet qu'il existe un rapport entre les deux phénomènes, mais "les liens trouvés sont vraiment légers, ce qui est rassurant", a commenté le psychiatre britannique Russell Viner, qui n'a pas participé à ce travail. Surtout, il est très difficile de dire dans quelle direction va le rapport de cause à effet.