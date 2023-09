Faire du sport tous les jours : bonne ou mauvaise idée ?

L’activité physique est indispensable au bien-être humain. Si elle améliore la santé et le moral, elle est en plus efficace lorsque vous essayez de perdre du poids. Pour rester en bonne santé, l'OMS préconise un minimum de 10 000 pas ou 30 minutes d'activité physique par jour. Marche, course à pied, exercices de musculation ou session de tennis, peu importe l’activité tant que vous la pratiquez de manière régulière.

Et les coachs et experts sportifs sont unanimes : faire du sport tous les jours n’est pas mauvais. Contrairement aux idées reçues, toute activité est bonne pour la santé, mais la fréquence idéale à laquelle on la pratique dépend… du sport choisi ! Dans certains cas, vous pouvez vous entraîner tous les jours sans aucun souci. En revanche, d'autres activités nécessitent un temps de repos plus ou moins important, notamment en cas de port de charges lourdes.